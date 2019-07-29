Кокорин рассказал о вкусе 30-рублевых пирожков из колонии

Они понравились спортсмену

Футболист Александр Кокорин рассказал о питании в белгородской колонии, где он отбывает срок вместе Павлом Мамаевым. Нападающий "Зенита", в частности, отметил, что он однажды покупал в местном ларьке пирожки.

"В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше еще здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули", — цитирует Кокорина сайт "Московского комсомольца".

Ранее футболист рассказал, что ему позволяют посещать оздоровительные процедуры, которые необходимы из-за травмы колена.

В июне 2019 года Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.