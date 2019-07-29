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Экс-замглавы ФСИН получил срок за многомиллионное мошенничество

19:40
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Речь идет об одном из эпизодов уголовного дела

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Приговор вынес Гагаринский суд Москвы. Он виновен в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 миллионов рублей.

Кроме того, по данным ТАСС, Коршунова обязали выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

14 сентября 2017 года замглавы ФСИН Олег Коршунов был арестован по обвинению в растрате государственных средств в размере 160 миллионов рублей. По данным следствия, В 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов на поставки горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В феврале 2018 года стало известно еще о трех заведенных уголовных делах на Коршунова по части контрактов на закупку обуви.

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