"Треснул как карьера": "мост Кличко" рассыпается на глазах (видео)

Путепровод частично перекрыли

Стекло на пешеходном мосту в Киеве треснуло третий раз за лето.

В социальных сетях это сооружение именуют "мост Кличко", поскольку братья Владимир и Виталий первыми решили его проверить после открытия, пишет интернет-портал "Дни.ру". В этот раз повреждения нашли на перилах. Ради безопасности мост частично перекрыли.

До этого раза мост треснул в день открытия после того, как группа людей начала прыгать, решив проверить его на прочность. Второй раз треснули три защитных стекла-пленки.

"Нокаутировать стекло могут не все", "Весьма символично...его карьера похоже тоже треснула...", - написали пользователи социальных сетей.

Виталий Кличко сейчас переживает не лучшие времена. Президент Владимир Зеленский попросил правительство уволить бывшего боксера с поста мэра Киева. Кроме того, против Кличко на Украине возбудили два уголовных дела о земельных махинациях.