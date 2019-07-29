Собянин рассказал об увеличении числа электричек Москва-Одинцово

Строительство новых главных путей идет сейчас сразу на нескольких линиях, где также уменьшатся интервалы

С 1 августа сократится интервал движения электричек на Смоленском направлении Московской железной дороги. На участке Москва - Одинцово откроется четвертый главный путь, и составы будут ходить каждые 3 с половиной минуты - практически как в метро. В ближайшие месяцы на подобный стандарт перейдет и направление Москва - Мытищи.

Развитие сети пригородного сообщения, интеграция с действующими направлениями железных дорог и метро. Транспортные проекты, которые реализуются в Москве, затрагивают интересы не только жителей мегаполиса, но и Подмосковья. Московские центральные диаметры - приоритетный проект. Всё это обсуждали на заседании координационного совета по развитию транспортной системы столичного региона, передает "ТВ Центр".

"В ближайшее время - первого августа - если коллеги сегодня подтвердят, мы должны запустить четвертый главный путь Москва - Одинцово. Это реальное тактовое движение на уровне метрополитена 3,5 минуты. Ближайшие месяцы - до Мытищ. Тоже тактовое сообщение до 3,5. Запуск двух МЦД. Реальное увеличение пассажиропотока, комфорта, регулирование цен на пригородное сообщение и ряд других проектов, которые мы должны реализовать до конца года", - отметил Собянин.

IV главный путь Смоленского направления московской железной дороги позволит ввести в расписание дополнительные поезда. Электричек станет больше почти на 20%. Сократится временной интервал. В час пик пригородные поезда будут ходить каждые 3,5 минуты. Как поезда метро. Раз в полчаса станут ходить и экспрессы из Одинцова. Остается неизменным время в пути - через 22 минуты пассажир уже в центре Москвы.

Эта мера сделает более комфортным дорогу до столицы и улучшит ситуацию с транспортом для жителей двух десятков районов Москвы и Подмосковья. Строительство новых главных путей идет сразу на нескольких направлениях.

"Была реализована большая федеральная программа, которая позволила нам разгрузить такие серьезные города как Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Химки. Все это для нас имеет стратегически важное значение. Спасибо Москве за идею Московских центральных диаметров. Это тоже очень качественный и, я уверен, удобный проект для людей", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Московские центральные диаметры - это совместный проект московских властей с РЖД, столичной подземкой и правительством Подмосковья. Его цель - оптимальный маршрут пригородных поездов через центр мегаполиса.

Теперь конечной станцией будет не вокзал, как сейчас, а другой подмосковный город. Радиальные направления железной дороги образуют линии наземного метро. Как МЦК. К слову, Московское центральное кольцо тоже ждёт изменение в расписании.

"Следующий проект - переход на четыре минуты по МЦК. Когда мы проектировали МЦК, мы не очень верили, что это технологически реализуемо. Сегодня мы видим, совместными усилиями это можно сделать в ближайшие месяцы", - сказал Собянин.

В ближайшее время будут завершены такие серьезные работы, как создание пересадочного узла со станцией "Ростокино", интеграция МЦК с платформой "НАТИ", строительство V главного пути на отрезке до Мытищ. Москва уже стала примером для других регионов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".