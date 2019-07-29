Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

По мнению премьера, основная проблема — освоение выделенных средств

Реализацию национальных проектов по здравоохранению, образованию и культуре на территории Крыма необходимо ускорить. Об этом в понедельник шла речь на совещании в Севастополе, которое провел Дмитрий Медведев. Премьер заметил, что пока освоение средств, выделенных на нацпроекты, отстает от графика. Глава правительства осмотрел образовательные и медицинские учреждения города, а также побеседовал о проблемах региона с руководством Севастополя и Республики Крым.

Первые результаты реализации нацпроекта "Образование" - новый детский сад, построенный в феврале. Внутри современное оборудование, медпункт, кабинет психолога, спортивный и музыкальный залы. На улице игровые площадки с интерактивным оборудованием. Масштабное обновление идет и в медицинскую сферу, передает "ТВ Центр".

Инфекционную больницу Севастополя построили еще в середине прошлого века. В украинские времена ее не модернизировали. Старое одноэтажное здание вмещает чуть более 200 человек, хотя потребности города уже давно значительно выросли.

Такую социальную инфраструктуру необходимо менять быстрыми темпами. И у местных властей уже есть вариант решения проблемы. "У нас формируется в Севастополе новый медицинский кластер, где уже запроектированы и сейчас готовы к строительству два больших объекта: онкологический центр и больница скорой медицинской помощи", - рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Указ о национальных проектах президент подписал в прошлом году. Масштабная программа рассчитана на пять лет и должна повысить качество жизни россиян, обеспечить динамическое развитие страны. Ход реализации программы на полуострове Дмитрий Медведев обсудил на совещании с главами Крыма и Севастополя.

"Освоение выделенных средств осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30 процентов — и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов", - сказал Медведев.

Здравоохранение, образование и культура – главные темы совещания. Обсуждали и вопросы демографии. В Крыму предусмотрена организация бесплатной вакцинации для старшего поколения, возможность прохождения медосмотров и диспансеризации по месту жительства. А в прошлом месяце на полуострове уже появился новый гериатрический центр.

Развитие первичной медико-санитарной помощи предусматривает создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение мобильных медицинских комплексов, и развитие санавиации. Сейчас в Крыму есть 2 площадки для круглосуточной посадки транспорта. В планах обустройство еще двадцати.

Во время поездки премьер Медведев также провел рабочие встречи с главами регионов. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя рассказал об экономическом и социальном развитии города. Михаил Развожаев попросил вернуть городу единый налог в рамках свободной экономической зоны для привлечения инвесторов.

"Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, ещё сильно отличается от лучших образцов нашей страны. Поэтому нужно, наверное, вернуться к разговору о сохранении, возобновлении соответствующих льгот. Давайте я дам поручение", - отметил Медведев.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подвел первые итоги курортного сезона. С начала года полуостров посетили три миллиона триста тысяч туристов – это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.