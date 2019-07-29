В истории с убийством тревэл-блогера обнаружили второй чемодан

В первом чемодане нашли тело девушки

В деле об убийстве 24-летней тревэл-блогерши в Москве обнаружили второй чемодан. В первом, как известно, обнаружили обнаженное тело модели в одной подвязке.

Как сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"), в день убийства камеры видеонаблюдения запечатлели молодого человека, который входил в подъезд в кепке и шортах. Однако на выходе он был уже в брюках, а в руках держал серебристый чемодан.

Есть вероятность, сто потенциальный убийца, который был любовником убитой, спрятал во втором чемодане окровавленную одежду. На данный момент никаких следов человека с чемоданом нет, возможно, преступник скрылся заграницей.

Об убийстве 24-летней девушки стало известно накануне. Ее тело обнаружил хозяин квартиры, у которого девушка арендовала жилье, после того, как с ним связались обеспокоенные родственники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Девушка училась в медицинском вузе и вела тревэл-блог в Instagram, за ее жизнью в социальной сети следили около 80 тысяч подписчиков.