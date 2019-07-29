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Стали известны дата и место похорон Владимира Кара-Мурзы

21:44
  • понедельник
  • 29 июля 2019

О причине смерти до сих пор не сообщили

Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим состоится в Сахаровском центре в среду, 31 июля.

Отпевание пройдет в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, а похоронят историка на Даниловском кладбище, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза скончался 28 июля в возрасте 59 лет. Причина смерти не называется.

По образованию Кара-Мурза – историк, он закончил МГУ по специальности "преподаватель истории новейшего времени". Телевизионную карьеру начинал в телекомпании "Останкино", затем перешел на НТВ. В последние годы журналист работал на радиостанции "Эхо Москвы" и придерживался либеральных взглядов.

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