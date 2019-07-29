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Киев придумал очередной гениальный план по возвращению Крыма

22:16
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Участие России в этом не предусматривается

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич озвучил очередной план по возвращению полуострова.

Для результативного исхода необходимо сформировать в Крыму международную площадку по обсуждению данного вопроса, уверен Кориневич. В ней примут участие США, Великобритания, Франция, Германия и Турция. Присутствие России в переговорном процессе не обязательно, считает постпред.

Среди других способов, которым Украина планирует вернуть Крым, также значится санкционное давление на компании, которые принимали участие в строительстве Крымского моста, пишет РИА Новости.

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