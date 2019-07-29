Появились новые данные об отравлении Ющенко

В 2004 году врачи сообщали, что экс-глава Украины был отравлен диоксином

Отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко быть не могло. Такое мнение высказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос со ссылкой на информацию следователя Игоря Козлова, расследовавшего это дело.

" Я его спросил: "Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)?" Он сказал: "Нет. Отравления не было", - приводит слова главного военного прокурора "112.Украина".

Ющенко был госпитализирован в клинику Вены в сентябре 2004 года. По данным врачей, политик был отравлен диоксином.

В декабре прошлого года Ющенко сделал заявление о введении военного положения в ряде регионов Украины.