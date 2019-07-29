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"Красавец-сердцеед": сын Боярского показал фото отца без шляпы

22:57
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Снимок актера в непринужденной домашней обстановке

Сын Михаила Боярского Сергей опубликовал фотографию отца, которую все давно ждали – без шляпы.

"Батя на даче. СНТ "Культура", - гласит подпись к сторис в Instagram. 69-летний актер еще не растерял волос, однако присущая такому возрасту лысина все же уже видна. Тем не менее, усы все также роскошны.

 

Поклонники обрадовались, что завеса тайны наконец-то приоткрылась и принялись оставлять комментарии. "Ого, а годы над ним, оказывается, властны", "Ах, какой красавец-сердцеед был папа в молодости", Ох да все мы в старости будем плохо выглядеть, щас на молодежь посмотришь да хуже Д' Артаньяна выглядит", - написали фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена – прим.ред.).

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