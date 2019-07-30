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Семья разделилась: появились подробности бегства Порошенко из Украины

08:19
  • вторник
  • 30 июля 2019

Никто не знает, вернется ли он на родину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который отказался от государственной охраны и спешно покинул страну, разделился со своей семьей. Часть родственников уехала в Германию, часть - в Объединенные Арабские Эмираты. 
Спешно покинувший Украину Порошенко остался без охраны

Как сообщает ФАН, Порошенко и его родные улетели в разные страны и в разное время. 23 июля бывшая первая леди Марина отправилась в Мюнхен вместе с дочками Евгенией и Александрой, а также с сыном Михаилом. 28 июля Порошенко, его старший сын Алексей с женой и дочерью вылетели сначала в Стамбул, а потом в Дубай. 

Чем именно обусловлены такие передвижения Порошенко и его близких, не уточняется. 

Ранее стало известно, что Петр Порошенко сбежал из Украины, отказавшись от государственной охраны. Согласно украинским законам, бывшие лидеры страны пожизненно находятся под присмотром телохранителей. 

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