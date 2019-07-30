Во Франции ограничили потребление воды

В стране на фоне небывалой жары началась засуха

В ряде китайских провинций бушует непогода. Ливни на юго-западе страны привели к оползням. Реки переполнены, мощные потоки размывают дороги. Тех, кого стихия застала врасплох, эвакуируют спасатели.

Все экстренные службы приведены в повышенную готовность и в Австрии, где сразу в трех федеральных землях прошли ливни с градом, передает "ТВ Центр". Самая сложная ситуация в Зальцбурге, уровень воды в реке, которая протекает через весь город, поднялся до пяти метров. Затоплены подвалы и первые этажи домов, в некоторых районах оборваны линии электропередачи, повалены деревья.

Во Франции, где на фоне небывалой жары началась засуха, сразу в 78 департаментах ввели ограниченный режим потребления воды. До аномально высоких значений поднялись столбики термометров и по другую сторону евразийского континента. В Японии жертвами зноя стали уже 11 человек, пять с лишним тысяч госпитализированы.

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