ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции ограничили потребление воды

09:01
  • вторник
  • 30 июля 2019

В стране на фоне небывалой жары началась засуха

В ряде китайских провинций бушует непогода. Ливни на юго-западе страны привели к оползням. Реки переполнены, мощные потоки размывают дороги. Тех, кого стихия застала врасплох, эвакуируют спасатели.

Все экстренные службы приведены в повышенную готовность и в Австрии, где сразу в трех федеральных землях прошли ливни с градом, передает "ТВ Центр". Самая сложная ситуация в Зальцбурге, уровень воды в реке, которая протекает через весь город, поднялся до пяти метров. Затоплены подвалы и первые этажи домов, в некоторых районах оборваны линии электропередачи, повалены деревья.

Во Франции, где на фоне небывалой жары началась засуха, сразу в 78 департаментах ввели ограниченный режим потребления воды. До аномально высоких значений поднялись столбики термометров и по другую сторону евразийского континента. В Японии жертвами зноя стали уже 11 человек, пять с лишним тысяч госпитализированы.

Видео: Байкалу грозит смерть из-за повторного паводка в Иркутской области

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Девушка пьет воду
Девушка пьет воду
Жара в Европе
Жара в Европе
Жара в Европе
Жара в Европе
Жара в Европе
Жара в Европе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.