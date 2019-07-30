Видео с красочного фестиваля воздушных шаров во Франции

В небо поднялись сотни аэростатов

Во Франции на международном фестивале в Лотарингии в небо поднялись одновременно 450 воздушных шаров, передает "ТВ Центр".

Издалека казалось, что над землей плыли огромные конфетти. Разноцветные аэростаты заполнили все пространство над пригородом Шамбле-Бюссьер. Они выстроились в колонны, длина которых составила несколько километров. За всем происходящим наблюдали тысячи зрителей.

На красочный фестиваль ежегодно приезжают сотни пилотов со всего мира. В этот раз организаторы планировали побить рекорд по числу участников, но немного не дотянули до 500.

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