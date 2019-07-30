Байкалу грозит смерть из-за повторного паводка в Иркутской области

Ученые забили тревогу

Федеральная трасса "Сибирь" в районе города Тулун закрыта из-за подтопления. Вторая волна паводка в Иркутской области затронула уже 20 поселков, идет эвакуация жителей. Уровень воды в реке Ия почти достиг отметки в десять метров и продолжает подниматься.

Работы в городе идут круглосуточно. Военные железнодорожники самосвалами перевезли для укрепления прибрежной зоны около десяти тысяч кубометров скальных пород. Кроме того, был сделан защитный вал в районе водозабора. В зоне бедствия работают все экстренные службы. Во вторник местные власти должны завершить формирование списков пострадавших в первую волну паводка для выплаты компенсаций. Тогда вода в реке поднялась до 14 метров, пострадали почти 40 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск.

Как пишет URA.RU со ссылкой на ученых, под угрозой уничтожения из-за второй волны паводка в Иркутской области находится озеро Байкал. В воду могут попасть токсичные отходы из котлованов целлюлозно-бумажного комбината, что приведет к гибели экосистемы. Предприятие закрыли еще в 2013 году, однако отходы все еще хранятся в специальных ямах, расположенных на южном берегу Байкала.

"Если погибнет зоопланктон, рыбы также окажутся под угрозой смерти от голода, а вместе с ними - далее по экологической цепи — птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой", - пояснил профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ имени Баумана Борис Ксенофонтов.

Видео: затопленную Иркутскую область вновь атаковала стихия

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