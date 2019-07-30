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Что с ней? Несчастный вид дочери Джоли и Питта Шайло вызвал оторопь

08:37
  • вторник
  • 30 июля 2019

Девочка очень сильно изменилась

Анджелина Джоли все свободное время проводит с детьми. Накануне звезда Голливуда отвела дочерей Захару ​​и Шайло в художественную галерею на выставку французского фотографа Анри Картье-Брессона.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

Выход семейства не остался не замеченным папарацци. Фотографы сняли актрису и дочерей на улице перед галереей. Снимки уже размещены в Сети.

Поклонники обратили внимание на несчастный вид 13-летней Шайло. На улице, судя по наряду самой Джоли и окружающих, было довольно тепло, но девочка "закуталась" в объемную толстовку, надев поверх жилет. Шайло то и дело обхватывала себя руками и как будто сжималась, сильно сутулясь.

Оторопелый народ предположил, что девочка приболела или же чувствует себя не очень хорошо из-за приема гормонов. "Что с Шайло?", "Джоли в легком топе, а дочка в кофте и дутике, кто-то явно оделся не по погоде", "Она болеет?" "О боже! Когда уже Энджи перестанет издеваться над девочками?", - написали люди в комментариях под фото в разных соцсетях (дословный перевод ТВЦ.Ru, пунктуация авторов сохранена. - Прим.Ред.)

Напомним, что в июне стало известно, что 13-летняя Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, принимает гормональные таблетки, чтобы быть похожей на мальчика. Девочка с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется. В девять лет она потребовала называть ее Джоном. Уже тогда возникли слухи о том, что Шайло намерена сменить пол.

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