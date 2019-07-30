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"К чертям собачьим": Украине предсказали гибель через 3 года

08:46
  • вторник
  • 30 июля 2019

Людям нечего будет есть

Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие годы из-за необдуманных политических экспериментов. 

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"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять, - сказал политик в эфире телеканала NewsOne. - Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить".  

По его мнению, наибольшую опасность для Украины представляют не внешние угрозы, а новые люди, которые приходят в политику без опыта и знаний. 

Илья Кива заявил, что страну погубят попытки властей угодить Госдепу, Евросоюзу и Международному валютному фонду. По его словам, повышение тарифов ЖКХ в следующем году приблизит развал Украины. Если Незалежная переживет 2020 год, то это будет "большой победой", отметил Кива. 

Ранее стало известно о бегстве из страны бывшего президента Петра Порошенко. Одна часть его родных улетела в Германию, а другая - в ОАЭ. Вернется ли Порошенко на Украину, не уточняется. 

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