"К чертям собачьим": Украине предсказали гибель через 3 года

Людям нечего будет есть

Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие годы из-за необдуманных политических экспериментов.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять, - сказал политик в эфире телеканала NewsOne. - Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить".

По его мнению, наибольшую опасность для Украины представляют не внешние угрозы, а новые люди, которые приходят в политику без опыта и знаний.

Илья Кива заявил, что страну погубят попытки властей угодить Госдепу, Евросоюзу и Международному валютному фонду. По его словам, повышение тарифов ЖКХ в следующем году приблизит развал Украины. Если Незалежная переживет 2020 год, то это будет "большой победой", отметил Кива.

Ранее стало известно о бегстве из страны бывшего президента Петра Порошенко. Одна часть его родных улетела в Германию, а другая - в ОАЭ. Вернется ли Порошенко на Украину, не уточняется.