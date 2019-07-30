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Уже старая: 37-летней Меган Маркл запретили рожать

09:22
  • вторник
  • 30 июля 2019

Принц Гарри очень хочет второго ребенка

Меган Маркл и принц Гарри совсем недавно стали родителями. Малыш Арчи родился два месяца назад. Однако близкие ко дворцу люди уже шепчутся, что скоро пара объявит о новой беременности.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

По данным британских СМИ, Меган может родить второго ребенка в начале следующего года. Дело в том, что принц Гарри очень сожалеет, что младше брата на три года, это помешало им с Уильямом стать настоящими друзьями, поэтому для своих детей он решил не создавать возрастных препятствий, пишет Express.

Между тем медики поспешили предупредить Гарри и Меган, что беременность для 37-летней (а 4 августа Маркл и вовсе исполнится 38 лет) герцогини Сассекской может быть опасна. Врач-гинеколог Набила Фаулз-Гутьеррес настоятельно рекомендует Меган как следует повременить со вторым ребенком.

"Это безусловно выбор каждой женщины, но как врач я бы не советовала. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует интервал в два года между детьми, не меньше", - отметила медик.

По ее словам, женщины, которые забеременели в течение шести месяцев после рождения первенца, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов. Также герцогине стоит учитывать, что с годами у женщин, решивших завести ребенка, возрастает риск гестационной гипертонии, диабета и даже эклампсии.

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