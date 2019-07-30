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В Перми поймали запугавших народ лжегазовиков

10:00
  • вторник
  • 30 июля 2019

Мошенники немало заработали на доверчивых гражданах

Полицейские в Перми задержали группу, участников которой подозревают в мошенничестве с установкой противопожарного оборудования, передает "ТВ Центр".

Организовала незаконный бизнес индивидуальный предприниматель вместе со своим сообщником. Они наняли торговых представителей, выдали им форму - чтобы было похоже, как будто работают газовики. Продавцы заставляли жильцов купить различную аппаратуру, грозили административной ответственностью тем, кто отказывался.

"Злоумышленники приходили в квартиры жителей Пермского края и, представляясь сотрудниками газовой службы, либо других государственных органов, предлагали купить  системы противопожарной  безопасности. Они утверждали, что установка оборудования обязательна, для убедительности предъявляли удостоверения работников компании, введенные в заблуждение граждане покупали противопожарное оборудование по ценам, значительно превышающим его рыночную стоимость", - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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