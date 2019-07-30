12 пород собак сочли опасными для россиян

Их нельзя выгуливать без намордника и поводка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак. Изначально в "черный список" попало 69 пород, потом его сократили до 12.

Как сообщается на сайте правительства, в перечень опасных пород вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака. Потенциально опасными также сочли метисов этих пород.

С 1 января 2020 года собак вышеперечисленных пород можно будет выгуливать только в наморднике и на поводке. Хозяин вправе отпускать животное без защитных средств на своей территории, но она должна быть огорожена и иметь предупреждающую табличку.

Список, утвержденный правительством, сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. В марте МВД составило список из 69 пород, но после критики со стороны общественности его существенно сократили.

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