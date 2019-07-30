Катастрофа неминуема: люди израсходовали ресурсы Земли

Человечество стало жить "в долг"

Жители Земли стали быстрее расходовать возобновляемые природные ресурсы - воду, почву и воздух. Глобальный перерасход грозит человечеству катастрофой.

Аналитический центр Global Footprint Network сообщил, что 29 июля наступил Всемирный день экологического долга. Это значит, что к этому дню человечество израсходовало все природные ресурсы на 2019 год и стало жить "в долг".

В этом году Всемирный день экологического долга наступил на два месяца раньше предполагаемого срока. Это связано с тем, что жители планеты стали использовать природные ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы Земли. Возможно, это объясняется также увеличением количества выбросов углекислого газа.

"У нас есть только одна Земля - это определяющий контекст человеческого существования. Мы не можем использовать 1,75 часть планеты без разрушительных последствий", - цитирует "Интерфакс" главу Global Footprint Network Матиса Вакернагеля.

Перерасход природных ресурсов приводит к гибели лесов, эрозии почвы и исчезновению некоторых видов животных. В конечном итоге это ставит людей на грань экологической катастрофы.