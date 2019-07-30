ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Катастрофа неминуема: люди израсходовали ресурсы Земли

09:56
  • вторник
  • 30 июля 2019

Человечество стало жить "в долг"

Жители Земли стали быстрее расходовать возобновляемые природные ресурсы - воду, почву и воздух. Глобальный перерасход грозит человечеству катастрофой.
Ученые предупредили о приближении климатической катастрофы

Аналитический центр Global Footprint Network сообщил, что 29 июля наступил Всемирный день экологического долга. Это значит, что к этому дню человечество израсходовало все природные ресурсы на 2019 год и стало жить "в долг". 

В этом году Всемирный день экологического долга наступил на два месяца раньше предполагаемого срока. Это связано с тем, что жители планеты стали использовать природные ресурсы в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы Земли. Возможно, это объясняется также увеличением количества выбросов углекислого газа. 

"У нас есть только одна Земля - это определяющий контекст человеческого существования. Мы не можем использовать 1,75 часть планеты без разрушительных последствий", - цитирует "Интерфакс" главу Global Footprint Network Матиса Вакернагеля.

Перерасход природных ресурсов приводит к гибели лесов, эрозии почвы и исчезновению некоторых видов животных. В конечном итоге это ставит людей на грань экологической катастрофы. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Экологическая катастрофа
Экологическая катастрофа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.