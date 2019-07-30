Подари жизнь: 7-летнему Мухаммаду с редким заболеванием нужна помощь

Лечение обойдётся почти в миллион семьсот тысяч рублей

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Мухаммеда Набиева. Мальчику - восемь лет. У него острый лимфобластный лейкоз - одна из самых агрессивных форм рака крови. Необходим дорогой препарат.

Впервые увидев съёмочную группу, Мухаммад сразу же готов работать в кадре. Никакой стеснительности ни перед камерой, ни перед публикой – и вот уже артист показывает нам танец, который накануне исполнял на празднике в больнице.

Жизнерадостный, любознательный и очень активный, он всегда найдет, чем себя занять даже в четырёх стенах палаты. Больше всего любит рисовать, предпочитает яркие краски: жёлтое солнце, зелёная трава, синее Каспийское море – мальчик мечтает, как снова поедет туда с мамой и папой. Но пока через каждый альбомный лист, через все морские пейзажи, проходит линия кардиограммы. Ее мальчик изображает чаще всего. Он знает такие вещи, о которых его ровесники даже не задумываются: например, что нормальный ритм сердца – 60 ударов в минуту, или как спасти жизнь человека.

Обо всем этом Мухаммад знает не понаслышке. Ему семь лет, и шесть из них он регулярно приезжает в Москву, в клинику Димы Рогачева, из далёкого города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком округе. Почти всю свою жизнь как минимум раз в месяц лежит в больницах. Сейчас ему ежедневно переливают донорскую кровь. У Мухаммада редкое врождённое заболевание – Анемия Фанкони. Его собственный костный мозг не функционирует нужным образом, что приводит к дефициту всех видов клеток крови.

"Гемоглобин когда начинает падать, он начинает чувствовать усталость. Чуть- чуть побегает: "Папа, папа, колени болят, возьми меня на руки". У него могут появляться сами по себе синяки на ногах, капилляры лопаются, вплоть до внутренних кровотечений может быть. У него даже 1000 тромбоцитов нету, хотя у нормального человека от 150 тысяч", - рассказал папа Мухаммада Иса Набиев.

Родители забили тревогу, когда мальчик начал отставать в росте. Прошли множество обследований. Результатам сначала не поверили. А после сразу же приехали в Москву. Уже тогда, в 2013-м, врачи сказали: спасти Мухаммада может только трансплантация костного мозга. Но оказалось, что у мальчика редкий генотип, и все это время ему не могли найти донора. Родители даже решились на четвёртого ребёнка. Но и его клетки не подошли. Но вот недавно донор нашёлся в Германии. Правда, на его обследование, забор клеток и доставку их в Москву требуется большая сумма. Около двух миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Иса Набиев 15 лет служит в пожарной охране. Спас не одну человеческую жизнь. Но спасти собственного сына самостоятельно он не в силах.

"Важнее у меня в жизни ничего не может быть, я готов на все. Иногда друзья говорят: трудно. А я говорю: все у вас хорошо, вы просто не знаете, что такое трудно… Трудно - когда ты не знаешь, за что зацепиться, вот это трудно, а так… вот это основная задача, конечно. А так, мы прорвемся", - заявил папа Мухаммада.

Пока мама нянчит младшего сына, папа с Мухаммадом готовятся к трансплантации в клинике Димы Рогачёва. Они обратились за помощью в фонд "Подари жизнь". Помочь мальчику может каждый.

"Чем раньше проведем трансплантацию, тем больше шансов у пациента не иметь осложнений. Анемия Фанкони останется его диагнозом, но его костный мозг будет функционировать хорошо, и он сможет жить и развиваться как нормальный ребёнок", - заключила заведующая отделением трансплантации №1 НМИЦ ДГОИ имени Рогачёва Лариса Шелихова.

И тогда Мухаммад, наконец, сможет поехать домой, к маме и братьям, и даже пойти в школу! Пока для него опасна любая травма или ушиб – у родителей всегда наготове гемостатические губки, чтобы остановить кровь. Прогулки тоже ограничены, особенно на солнце – велик риск развития опухолей. Но Мухаммад верит, что скоро вылечится, ведь он всегда стоит на своём. И в будущем обязательно станет врачом. Или клоуном. Еще не решил. Но уже точно знает: главное - чтобы дети чаще смеялись.

Полина Кастрицкая, Юрий Тимошин, Антон Дубнов. "ТВ Центр".