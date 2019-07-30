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Китай потребовал от США проявить уважение

11:54
  • вторник
  • 30 июля 2019

В Пекине назвали условия для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном

Китай не пойдёт на торговую сделку, если США не проявят должного уважения и не будут вести диалог на равноправной основе. Об этом говорится в специальном заявлении, которое агентство "Синьхуа" опубликовало перед 12 раундом китайско-американских переговоров в Шанхае.

В затянувшейся торговой войне забрезжил свет надежды. Обе стороны надеются наконец-то выйти из тупика, куда они сами себя загнали еще в мае после одиннадцати раундов консультаций. Китайцы переговоры поддерживают, но подчеркивают - настроены они серьезно.

"Если Вашингтон всё ещё питает иллюзии относительно того, что Пекин каким-либо образом уступит и пойдёт на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета, и другим соответствующим основным интересам ради заключения сделки, то в таком случае никакая сделка не подойдёт. Китай всегда найдёт способ противостоять любому давлению", - говорится в заявлении "Синьхуа".

Собственно, из-за этого и начался конфликт и недопонимание. США, как всегда, ультимативно выставили свои условия - Китай на сделку не пошел. В итоге в мае американцы обвинили китайский телекоммуникационный гигант Huawei в угрозе национальной безопасности. Компанию внесли в черный список - ей фактически перекрыли доступ к покупке компонентов американского производства. О том, что пора, наконец, зарыть топор торговой войны, в рамках саммита G20 недвусмысленно намекнул Дональд Трамп. Его китайский коллега Си Цзиньпин решение поддержал. Американский лидер пообещал не вводить на импортируемые товары из Китая новые пошлины. Более того, заявил о возможности смягчения ограничений, обрушившихся на Huawei. И вот - новый раунд переговоров.

"У Китая три основных требования. Во-первых, введённые США пошлины на китайские товары должны быть отменены. Во-вторых, продажа американской продукции в Китае должна соответствовать действительности. В-третьих, соглашение должно быть справедливым для обеих сторон. Оно не должно ставить под угрозу национальное достоинство Китая. Особенно по вопросам, которые затрагивают внутренние экономические механизмы и политику Китая", - отмечается в заявлении "Синьхуа".

На фоне вроде как возможного потепления отношений, мягко говоря, странным кажутся некоторые действия Вашингтона. Американская сторона обнародовала меморандум по вопросам статуса развивающихся стран в ВТО. Претензии касаются несправедливого, по мнению Белого дома, предоставления богатым странам статуса развивающихся. К таким государствам администрация Трампа причислила, кстати, и Китай. Соединенные Штаты потребовали изменить правила вступления в организацию - любезно выделили 90 дней. В противном случае обещают принимать односторонние меры.

"ВТО не принадлежит какой-то одной или незначительному числу стран, а также не является структурой, где решающее слово имеет какая-то одна или незначительное число стран. ВТО - организация, где должны уважать всеобщие желания всех её членов. На самом деле, многие члены ВТО уже неоднократно отвечали на этот вопрос", - заявил директор департамента информации МИД КНР Хуа Чуньин.

На очередном раунде консультаций в Шанхае стороны обсудят сразу несколько тем. В частности, смягчение ограничений на иностранный капитал и развитие торговли между странами. А вот удастся ли договориться - вопрос открытый.

Александра Сергомасова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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