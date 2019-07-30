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Почему план США по подчинению Ирана провалился

10:41
  • вторник
  • 30 июля 2019

Пик влияния Запада, в том числе Штатов, закончился, констатирует посол Вениамин Попов

В эфире программы "События 25-й час" обсудили внешнюю политику США и конфликт Вашингтона и Тегерана. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Вениамин Попов, чрезвычайный и полномочный посол, директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО.

"Пик влияния Запада закончился. Прошли они пик влияния. И сейчас идет уменьшение их влияния, особенно США. Но доминировать хочется, отсюда - дикие с нашей точки зрения и здравого смысла шаги. Они нигде не преуспели: Сирия – не получилось, Корея - не получилось, Венесуэла – не получилось. То же самое их ждет с Ираном", - уверен эксперт.

Полный комментарий Попова смотрите в видео.

В понедельник между Вашингтоном и Тегераном разгорелся очередной скандал. Власти Ирана отказали госсекретарю США Майку Помпео в посещении страны. Целью визита, по словам самого Помпео, должно было стать общение с иранским народом посредством местного телевидения. Однако в МИД исламской республики считают заявления американского госсекретаря частью психологической войны. Тем более, что прозвучали они на фоне новости о том, что Вашингтон начинает формировать коалицию а Ормузском проливе с целью патрулирования судоходных путей вдоль границ Ирана.

Видео: Помпео оскорбился из-за запрета поговорить с народом Ирана

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Вениамин Попов, чрезвычайный и полномочный посол, директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО
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