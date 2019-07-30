В России оценили идею Киева создать русскоязычный телеканал

Украина задумала бороться за умы россиян в Донбассе и Крыму

На Украине создадут международный телеканал для "борьбы за умы" россиян. Причём вещать он будет на русском языке, вопреки действующему закону. В МИД России удивились такой инициативе. Для украинских политиков сейчас на первом плане - переговоры Зеленского и Трампа, которые запланированы на сентябрь.

Киев намерен бороться за умы украинцев и россиян. В Донбассе, России и во всем мире. Причем исключительно на русском языке. Такое заявление сделал замглавы администрации Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. И назвал оружие, которым собирается эту борьбу вести.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру. Такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться, как за умы украинцев на территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян", - заявил Тимошенко.

Не раскрывая подробностей, каким будет контент и о чем собирается рассказывать телеканал, Тимошенко лишь отметил, что к важной идеологической работе привлекут и частные студии. Ведь борьба за умы должна стать тотальной. То есть охватить не только политически активную аудиторию, но еще и пенсионеров, домохозяек, детей, которым интересны не новости и политические ток-шоу, а киносериалы и мультфильмы. В российском МИД, новой инициативе команды Зеленского, мягко говоря, удивились.

"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!" – прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала идею Киева безумной.

Когда новый канал начнет вещание, пока не сообщается. Но, по мнению экспертов, Зеленский постарается запустить его в сентябре, в канун встречи с Трампом. И таким образом продемонстрировать, что замечания международного сообщества учтены. Нацменьшинствам предоставлена возможность получать информацию на родном языке. Но в целом, если рассматривать предстоящую встречу, как очень полезную для Украины - тут политологи настроены скептично.

"Это будет сугубо про-западный вектор с позиции колонии, которая смотрит на своих западных господ", - заявил политолог Валентин Гайдай.

Видео: на Украине признали развал "оборонки"

По мнению экспертов, на встрече Зеленскому уже не намекнут, как это сделала пару дней назад газета The Washington Post, а прямо скажут, что США хотят от Киева. Американский бизнес претендует на передачу ему в собственность украинских пахотных земель, объектов энергетики, в том числе атомных и еще примерно 3000 предприятий. Плюс, провести кадровые перестановки в ближайшем окружении Зеленского. Например, любыми путями избавиться от Андрея Богдана.

"Глава Офиса президента Андрей Богдан воспринимается в Вашингтоне как "правая рука" олигарха Игоря Коломойского, которого личный адвокат Дональда Трампа открыто называет "врагом США", - говорится в заметке "Вести Украина".

В ответ приятным бонусом за сговорчивость, говорят политологи, США продолжат оказывать Украине военно-техническую помощь. Переговоры об очередном контракте уже идут.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия", - сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Но прежде ВСУ, как, впрочем, и Зеленскому предстоит объяснить, куда бесследно пропадают уже предоставленные Штатами техника и вооружение. В четырех бригадах похищены бинокли, тепловизоры и приборы ночного видения. Видимо, не очень доверяя местной прокуратуре, сегодня американские инструкторы намерены провести собственное расследование. Впрочем, по мнению политологов, Пентагон действительно может увеличить военные расходы на Украине на 10-15 миллионов долларов. Но с одной оговоркой. Эти деньги пойдут не на вооружение украинской армии, а на зарплаты и содержание советников из Пентагона в Киеве.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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