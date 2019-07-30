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Видео из российских регионов, где бушуют лесные пожары

12:05
  • вторник
  • 30 июля 2019

Огонь охватил три миллиона гектаров

В Иркутской области борются не только с паводком, но и с природными пожарами. За сутки площадь возгораний там увеличилась на шестьдесят тысяч гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории региона, в Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии. Сложная обстановка не только в Сибири, но и в Якутии, Хабаровском и Забайкальском краях, отмечает "ТВ Центр". МЧС уже направило в регионы дополнительные силы - технику и спасателей. Тушат как с земли, так и с воздуха. Пожары возникли из-за жары и сильного ветра. По всей России огонь охватил три миллиона гектаров леса. Сейчас особый режим введён в сорока двух регионах. Угрозы населённым пунктам нет.

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