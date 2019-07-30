Сын Зеленского впервые показался на публике

Мальчика вынудили слушать шутки о Порошенко

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с семьей посетил выступление юмористов на проекте "Лига смеха" в Одессе. Общественность впервые увидела на публике сына политика - шестилетнего Кирилла.

Зеленский, его жена Елена, 14-летняя дочь Александра и Кирилл заняли места в первом ряду зала. Зрители встретили нового президента одобрительными возгласами.

Рядом с лидером Украины сидели глава офиса президента Андрей Богдан и Борис Шефир - глава студии "Квартал-95", которой принадлежит проект "Лига смеха".

Судя по опубликованным в СМИ фото Зеленский насладился выступлением юмористов. Он много смеялся и аплодировал. А вот его сынок заметно скучал. Видимо, мальчик просто не понимал взрослых шуток. По словам очевидцев, комики на сцене много шутили о политике и высмеивали оппонентов Зеленского - экс-президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Отметим, что до этого выхода на концерт в Сети не было фотографий шестилетнего Кирилла. Единственный его снимок Зеленский опубликовал в соцсети по случаю Дня защиты детей 1 июня.