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Россияне разочаровались в бюджетном отдыхе в Турции

10:47
  • вторник
  • 30 июля 2019

Это случилось после роста цен

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил о росте числа российских туристов, которые остались недовольны обслуживанием в местных отелях.
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По словам дипломата, россияне стали чаще жаловаться на низкий уровень услуг в гостиницах Антальи. "Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством, - цитирует его РИА Новости. - Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания". 

Олег Рогоза рассказал, что турист вправе пожаловаться туроператору, Роспотребнадзору и Ростуризму на качество отельных услуг. Свое заявление необходимо подкрепить фото- или видеодоказательствами. По словам Рогозы, генконсульство оказывает "посильную помощь" туристам, которые столкнулись с проблемами при обслуживании в отелях. 

Ранее президент Ассоциации туристических агентств Турции выразил надежду на то, что число российских туристов в 2019 году превысит шесть миллионов. По его данным, в прошлом году поток отдыхающих из России вырос более чем на 26% - до 5 964 613 человек. 

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