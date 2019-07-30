Россияне разочаровались в бюджетном отдыхе в Турции

Это случилось после роста цен

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза сообщил о росте числа российских туристов, которые остались недовольны обслуживанием в местных отелях.

По словам дипломата, россияне стали чаще жаловаться на низкий уровень услуг в гостиницах Антальи. "Эти претензии относятся к сфере договорных отношений между туристом и турагентством, - цитирует его РИА Новости. - Кстати, в последнее время число таких обращений возросло, вероятно, в связи с тем, что россияне, с учетом повышения цен на туруслуги, предпочитают более бюджетные варианты размещения и не всегда сталкиваются с хорошим качеством обслуживания".

Олег Рогоза рассказал, что турист вправе пожаловаться туроператору, Роспотребнадзору и Ростуризму на качество отельных услуг. Свое заявление необходимо подкрепить фото- или видеодоказательствами. По словам Рогозы, генконсульство оказывает "посильную помощь" туристам, которые столкнулись с проблемами при обслуживании в отелях.

Ранее президент Ассоциации туристических агентств Турции выразил надежду на то, что число российских туристов в 2019 году превысит шесть миллионов. По его данным, в прошлом году поток отдыхающих из России вырос более чем на 26% - до 5 964 613 человек.