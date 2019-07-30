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Арнтгольц отвезла нервничающего Богатырева к родителям

11:02
  • вторник
  • 30 июля 2019

Встреча прошла в теплой обстановке

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев побывали в родном городе актрисы Калининграде. После слухов о замужестве Татьяна решила навестить родителей, а заодно познакомить их со своим возлюбленным.
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

"У обоих плотные графики, а тут совпали отпуска. Марк немного нервничал, потому что невеста решила познакомить его со своими родителями", - цитирует "СтарХит" знакомого пары.

По словам инсайдера, встреча прошла хорошо. "Мама и папа Тани всегда доверяли выбору дочери. Да и как может не понравиться Марк: успешный, красивый, добрый", - добавил друг артистов.

Арнтгольц и Богатырев познакомились в 2016 году на съемках сериала "Наживка для ангела". В начале июля 2018 года Татьяна спровоцировала слухи о свадьбе, разместив фотографии в соцсетях с обручальным кольцом на безымянном пальце.

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