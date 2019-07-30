Объявленного в розыск мужа Жасмин заподозрили в бегстве на Украину

Он замешан в банковских махинациях

МВД Молдавии объявило в международный розыск бизнесмена и депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

"Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел", - цитирует РИА Новости пресс-службу МВД республики.

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе попросил правоохранительные органы Украины проверить, не мог ли Илан Шор попасть на территорию страны через Приднестровье. На предпринимателя завели дело по факту незаконного выезда из Молдавии.

В июне 2017 года Шора приговорили к 7,5 годам тюрьмы за участие в деле о банковских махинациях. Ему запретили уезжать из Молдавии. Пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Шор находится на свободе.

Илан Шор имеет не только молдавское, но и израильское гражданство. Он владеет компанией Dufremol, которой принадлежит сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдавии. У него есть акции кишиневского аэропорта и трех банков. После февральских выборов бизнесмен стал депутатом парламента от партии "Шор".

Шор и Жасмин поженились в 2011 году. Через год певица родила дочь. В 2016 году у супругов появился сын.