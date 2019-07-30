Он сам туда залез: появились подробности об оставленном в камере хранения мальчике

Инцидент попал на видео

Следователи опровергли информацию о том, что жительница Сергиева Посада оставила ребенка в камере хранения супермаркета.

"Женщина не помещала ребенка в ячейку камеры хранения и не оставляла его внутри закрытым", - сообщается на сайте СК России по Московской области. Следователи изучили видео с камер наблюдения и пришли к выводу, что ребенок играл в прикассовой зоне и сам залезал в шкафчики.

Ранее СМИ сообщили, что женщина оставила ребенка в камере хранения и отправилась за покупками. Малыша якобы спасли сотрудники магазина, услышавшие истошный детский крик.

"Когда ребенка, мальчика двух лет, вытащили из закрытого на ключ ящика, он был в истерике", - такие слова очевидца приводили журналисты. По его словам, мать убежала вместе с ребенком, когда он попытался снять ее на видео.

В Сети опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что ребенок несколько раз залезал в ячейки хранения под присмотром мамы.