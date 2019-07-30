Вдова показала взрослого красавца-сына от Михаила Круга

Парень скоро станет совершеннолетним
43-летняя певица Ирина Круг сфотографировалась в гримерке с сыном Александром, которого она родила от музыканта Михаила Круга.
"В гримерке с сыном", - написала артистка в Instagram, выложив две фотографии, на которых она позирует с высоким, плечистым молодым человеком. Фотосессию они устроили во время музыкального фестиваля в Сочи. Молодой человек вышел на сцену вместе с мамой и исполнил песню.
По мнению интернет-пользователей, 17-летний Александр похож и на маму, и на папу. В любом случае, растет он завидным женихом.
- Какой он красавчик.
- Одно лицо.
- Вылитый Миша!
- 50/50 от мамы и папы.
- Жаль, что папа не радуется сыном.
Напомним, Александр родился за месяц до убийства Михаила Круга в 2002 году. Вооруженные грабители ворвались в дом музыканта в ночь на 1 июля. Ирине удалось убежать к соседям, а Михаил весь огонь взял на себя.
После смерти знаменитого мужа Ирина начала выступать и записывать свои альбомы. Через четыре года она вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, от которого родила сына. У нее также есть дочь от мужчины, с которым она жила в браке до Круга.