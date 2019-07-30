В России предотвращено 17 терактов

Вербовку боевики ведут через интернет

В России за текущий год предотвращены 17 терактов. Как рассказал первый замгенпрокурора Александр Буксман, манера поведения боевиков в последнее время изменилась.

Вербовку террористы ведут через интернет, а кроме того пытаются искать новые источники финансирования. "Главные цели террористов - создание сети так называемых спящих ячеек", - отметил он.

Буксман призвал прокуроров и правоохранительные органы сосредоточиться на пресечении именно таких проявлений активности террористов, а также обратить повышенное внимание на защищенность мест массового пребывания людей.

"Необходимо обеспечить противодиверсионную устойчивость спортивных объектов чемпионата Европы по футболу в 2020 году", - цитирует первого замгенпрокурора "Интерфакс".