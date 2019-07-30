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Сбежавшего из страны Порошенко уличили в бессовестной лжи

12:42
  • вторник
  • 30 июля 2019

Аваков набросился на беглеца

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил во лжи бывшего президента Петра Порошенко.  
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Экс-лидер Украины заявил в интервью "Украинской правде", что полиция и некие "организованные группы" безуспешно пытались помешать его партии "Европейская солидарность" на выборах в Раду. Напомним, на выборах партия Порошенко набрала более 8% голосов. 

"В интервью УП Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы", - написал Аваков в Facebook. 

По словам главы МВД, во время своего президентства Порошенко боролся за власть и деньги, игнорируя проблемы граждан и обманывая их на каждом шагу. В итоге украинцы решили довериться "любому честному человеку", считает Аваков. "Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки", - написал он, пожелав успехов новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. 

Ранее стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны и покинул Украину. Одна часть его семьи улетела в Германию, а другая - в ОАЭ. 

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