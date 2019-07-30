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Путин попросил не гонять людей "за тридевять земель" на диспансеризацию

14:45
  • вторник
  • 30 июля 2019

Президент потребовал, что процедура была реальной и доступной

Во вторник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Активно наращивается промышленное производство, расширяется нефтегазовая сфера. По словам Лимаренко, в ближайшие пять лет Сахалинская область может быть полностью газифицирована. Также власти решают проблему с ветхим жильём. Объёмы строительства будут увеличены вдвое. Для этого есть все необходимые ресурсы.

"Появилось доверие у людей, что началась работа, что можно обратиться по специальному телефону и добиться врача. Если человеку трудно, можно специально врача привезти в то место, где нужно оказать помощь", - рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Хорошо. Но Вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и все. Вы сейчас сказали об этих мобильных комплексах. Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить. Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения – может быть, их лучше перепрофилировать; и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее", - подчеркнул Путин.

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