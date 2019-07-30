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"Богиня": 61-летняя жена Юдашкина поразила точеной фигуркой

13:23
  • вторник
  • 30 июля 2019

Юдашкины отдыхают в Турции

Марина Юдашкина, жена 55-летнего модельера Валентина Юдашкина, продемонстрировала стройную фигуру на турецком пляже. 

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Супруга модельера отдыхает в Турции. 29 июля она, как и многие другие российские знаменитости, посетила вечеринку по случаю дня рождения композитора Игоря Крутого. Гости пришли на мероприятие в белой одежде. 

Юдашкина, облаченная в белое платье, сфотографировалась на пляже с белоснежным песком. "White parti", - написала 61-летняя Марина. Ее стройная фигура и свежий вид восхитили интернет-пользователей. 

- Статуэтка! 

- Как Вам море к лицу. 

- Мариночка, вы фея из сказки.

- Шикарная. 

- Богиня, вышедшая из воды!

Отметим, что Марина работает менеджером в Доме моды Юдашкина. В 2016 году ее дочь Галина родила первого сына, а через год - второго. Муж Галины тоже работает у Юдашкина. 

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