"Богиня": 61-летняя жена Юдашкина поразила точеной фигуркой

Юдашкины отдыхают в Турции

Марина Юдашкина, жена 55-летнего модельера Валентина Юдашкина, продемонстрировала стройную фигуру на турецком пляже.

Супруга модельера отдыхает в Турции. 29 июля она, как и многие другие российские знаменитости, посетила вечеринку по случаю дня рождения композитора Игоря Крутого. Гости пришли на мероприятие в белой одежде.

Юдашкина, облаченная в белое платье, сфотографировалась на пляже с белоснежным песком. "White parti", - написала 61-летняя Марина. Ее стройная фигура и свежий вид восхитили интернет-пользователей.

- Статуэтка!

- Как Вам море к лицу.

- Мариночка, вы фея из сказки.

- Шикарная.

- Богиня, вышедшая из воды!

Отметим, что Марина работает менеджером в Доме моды Юдашкина. В 2016 году ее дочь Галина родила первого сына, а через год - второго. Муж Галины тоже работает у Юдашкина.