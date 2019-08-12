Социальное такси в Москве стало удобнее

Служба получила доступ к выделенным полосам

Количество заказов социального такси в Москве выросло до 350 в сутки. Этой услугой пользуются не только родители с детьми и пожилые люди, но и маломобильные граждане.

Обязательное условие - водитель всегда помогает пассажиру сесть в машину и пристегнуть ремень безопасности. Основные маршруты - учебные, медицинские и социальные учреждения. А сейчас в летний период поездки в Подмосковье, в том числе в дома отдыха. Последнее время социальное таки стало еще удобнее.

"Мы получили доступ к выделенной полосе. Это, безусловно, огромный плюс для нас, благодаря этому мы более оперативно прибываем на место заказа к нашему клиенту, и таким же образом мы оперативно и более комфортно доставляем нашего клиента по месту требования", - сказал представитель службы "Социальное такси "Мосгортранса" Петр Глебов.

"Вот эта вот услуга социального такси очень важна и очень нужна. Я считаю, что нужно увеличивать автомобильный парк для того, чтобы большее количество инвалидов могли пользоваться должной качественной услугой "Мосгортранса" "Социальное такси", - уверен инвалид второй группы Михаил Казаков.