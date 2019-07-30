В Москве прошла уникальная операция по удалению опухоли

Благодаря работе столичных медиков, 80-летний мужчина победил рак желудка

Московские врачи удалили семисантиметровую раковую опухоль и провели пластическое замещение желудка у пожилого мужчины. Ему 80 лет и, выйдя из больницы, он уже водит машину и работает на даче. Сделать операцию малотравматичной помогло современное оборудование.

Алексей Сергеевич в свои 80 победил рак желудка. Причем в агрессивной стадии. Поначалу проблемы с пищеварением он списывал на обычный гастрит. В больницу обратился, когда уже просто не смог принимать пищу. Московские онкологи обнаружили семисантиметровую опухоль в центре желудка. И это осложняло задачу. На консилиуме было принято решение - провести пациенту операцию лапароскопическим методом: через небольшие разрезы в животе удалить пораженный раковыми клетками желудок.

"Применение подобных современных менее травматичных операций особенно выгодно, особенно правильно именно у пациентов хрупких, у пациентов старшего возраста, у пациентов, страдающих сопутствующими заболеваниями, где любая дополнительная травма может послужить причиной ненужного осложнения и ненужной задержки с реабилитацией", - заявил заведующий операционным блоком городской клинической онкологической больницы №1 Владимир Лядов.

Операция длилась пять часов. При этом пациенту удалось отделаться, что называется, "малой кровью" за счет минимальных разрезов. Они были сделаны при помощи ультразвукового скальпеля. Сразу после операции врачи провели и пластическое замещение удаленного желудка - из собственных тканей пациента. Через несколько часов, проведённых на операционном столе, он мог спокойно пить, а через пару дней и полноценно питаться, не ощущая больше болевых симптомов.

На полное восстановление пациента ушло всего девять дней. А спустя через несколько месяцев Алексей Сергеевич уже ведет привычный образ жизни: водит машину и работает на даче, не отказывает себе в любимых блюдах - набрал свой прежний вес. Но впереди еще несколько сеансов химиотерапии, которые должны окончательно победить раковые клетки в организме.

Елена Сахно, Михаил Бахтияров, "ТВ Центр".