Московский двор превратился в кладбище домашних животных

В столице ищут серийного убийцу кошек

Ольга Михайловна в который раз показывает, где нашли первые трупы животных. Её соседка уже не может говорить - тихо плачет. Совсем недавно был двор как двор - чистый, ухоженный. С добропорядочными жителями и откормленными ими пушистыми котами. А нынешним летом превратился в кладбище домашних животных. Первой на газоне пала беременная Фрося, рядом нашли её сына Рыжика. В нескольких метрах, у подъезда, лежал Снежок. Но это было только начало.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.