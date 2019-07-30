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Московский двор превратился в кладбище домашних животных

15:17
  • вторник
  • 30 июля 2019

В столице ищут серийного убийцу кошек

Ольга Михайловна в который раз показывает, где нашли первые трупы животных. Её соседка уже не может говорить - тихо плачет. Совсем недавно  был двор как двор - чистый, ухоженный. С добропорядочными жителями и откормленными ими пушистыми котами. А нынешним летом превратился в кладбище домашних животных. Первой на газоне пала беременная Фрося, рядом нашли  её сына Рыжика. В нескольких метрах, у подъезда, лежал Снежок. Но это было только начало.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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