В Москве прошли уроки живописи на открытом воздухе

Принять участие мог любой желающий

В столице прошла ежегодная акция "Московский пленэр". Уроки живописи на открытом воздухе организовали в 76 культурных центрах города. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Принять участие мог любой желающий. Среди них оказались даже те, кто никогда не держал в руках ни кисточки, ни карандаши. Всем помогали профессиональные художники. Они подсказывали, как лучше составить композицию картины, подобрать нужные цвета или правильно положить краску на бумагу и штрихи карандашом. В этом году тема акции - "Мой район". Москвичи смогли нарисовать свои любимые места - парк, пруд или храм. Некоторые смогли запечатлеть даже панораму города.

"Мы вместе с участниками находимся на крыше культурного центра, откуда открывается отличный вид на всю Москву. У участников есть возможность увидеть все главные достопримечательности, высотные достопримечательности нашего города и запечатлеть их в своих работах", - заявила куратор арт-программ культурного центра ЗИЛ Анастасия Коростелева.

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