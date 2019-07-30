Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве

Мэр высказался о незаконном митинге

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Оцениваю это как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20-го июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию", - заявил мэр.

Некоторые утверждают, что действия полиции на митинге были жесткими. Мэр напомнил, организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция вообще на это не реагировала. Видимо, организаторов такой сценарий не устроил, и они перешли к открытым действиям.

"К попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг", - подчеркнул Собянин.

Что касается пострадавших во время митинга, то в течение дня к врачам обратились несколько десятков человек. В больнице были только два человека, сегодня их выписали.

"Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Все они на совести организаторов беспорядков. Очевидно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки", - объяснил градоначальник.

Участники собрались у здания мэрии на Тверской улице. Они сознательно провоцировали беспорядки и нападали на правоохранителей. Несколько полицейских пострадали. Около тысячи активистов были задержаны за различные правонарушения.

"Должен сказать, что многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Незарегистрированные кандидаты начали призывать и проводить акции еще до решения по их регистрации или отказа в регистрации. Жалобы в избиркомы появились позднее, чем начались несанкционированные митинги. Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина – не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть", - сказал Собянин.

Информация о том, что всех независимых кандидатов не зарегистрировали - не соответствует действительности. На каждый мандат претендуют пять человек. На сегодняшний день зарегистрировано более 230 человек.

"Думаю, что выборы будут очень конкурентными", - заявил Собянин.

На третье августа запланирована еще одна акция. По словам мэра, либертарианской партии было предложено провести митинг на Проспекте Сахарова, но организаторы отказались проводить согласованный митинг и, возможно, готовят новую провокацию для горожан. К сожалению, эти беспорядки касаются всех и москвичей в том числе.

"Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы. И заканчивается это все трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических и корыстных целей ", - отметил Собянин, подчеркнув, что в любом случае порядок в столице будет обеспечен.