Волочкова уехала из России без обратного билета

Артистка настроилась на долгий релакс

43-летняя балерина Анастасия Волочкова похвасталась впечатлениями от отдыха на греческой вилле.

Волочкова прилетела в Салоники. По ее словам, билет она купила только в один конец, поэтому отдых будет продолжительным и непредсказуемым. Грецию она назвала одним из самых любимых "райских мест" на Земле, передает "Дни.ру".

"В Греции у меня замечательные друзья! Отдых будет нескучным! Как и я сама. Я так люблю излучать позитив! И тем, кто знает меня лично, известно, что со мной всегда светло", - написала артистка, которая недавно представила свой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка".

Волочкова опубликовала в Instagram несколько фото из Греции. На одном снимке она по своему обыкновению делает шпагат. Кроме того, спортсменка выложила видео, на котором она плавает в бассейне в откровенном купальнике.