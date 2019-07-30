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Волочкова уехала из России без обратного билета

13:46
  • вторник
  • 30 июля 2019

Артистка настроилась на долгий релакс

43-летняя балерина Анастасия Волочкова похвасталась впечатлениями от отдыха на греческой вилле. 

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Волочкова прилетела в Салоники. По ее словам, билет она купила только в один конец, поэтому отдых будет продолжительным и непредсказуемым. Грецию она назвала одним из самых любимых "райских мест" на Земле, передает "Дни.ру"

"В Греции у меня замечательные друзья! Отдых будет нескучным! Как и я сама. Я так люблю излучать позитив! И тем, кто знает меня лично, известно, что со мной всегда светло", - написала артистка, которая недавно представила свой спектакль "Балерина в зазеркалье цирка". 

Волочкова опубликовала в Instagram несколько фото из Греции. На одном снимке она по своему обыкновению делает шпагат. Кроме того, спортсменка выложила видео, на котором она плавает в бассейне в откровенном купальнике. 

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