Гигантские тараканы из США атаковали Сочи

Они могут вызывать аллергию

В Сочи появились американские тараканы. Это один из самых крупных видов таракана в мире. Длина его тела может достигать пяти сантиметров, а с усами - девяти сантиметров.

На странице Сочинского национального парка в соцсети появилось сообщение о том, что американского таракана можно увидеть во многих районах курортного города. Эти крупные красно-коричневые насекомые, хорошо летающие и поедающие любые органические остатки, обитают в зданиях и на улице, предпочитая сырые и темные места.

"Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются", - сообщили в национальном парке.

Каким образом американские тараканы попали в Сочи, пока остается загадкой. Возможно, они сбежали из террариумов или их случайным образом завезли из-за границы.

По словам специалистов, в XVII веке американского таракана завезли в Северную Америку из Африки. Потом это насекомое попало в Европу. "В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее в Китае спиртовый настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жаренном виде", - цитирует экспертов "Газета.ру".