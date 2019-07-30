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В Госдуме увидели схожесть судеб Порошенко и Саакашвили

14:34
  • вторник
  • 30 июля 2019

Экс-президент повторяет ошибки грузинского коллеги

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко из страны.

Участь всех политиков, пришедших к власти в результате "оранжевых революций", предрешена, отметил председатель парламента. В этом плане судьба Порошенко схожа с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили – он также выехал из страны и стал невъездным.

"И первый, и второй пришли к власти при внешней поддержке и нанесли непоправимый ущерб своим странам", - заявил Володин, напомнив, что Грузия в результате политики Саакашвили потеряла Южную Осетию и Абхазию.

Ранее СМИ сообщили, что супруга Порошенко Марина, дочери Евгения, Александра и сын Михаил вылетели в Мюнхен. 28 июля Порошенко с сыном Алексеем, снохой Юлией и внучкой Елизаветой прилетели на чартерном рейсе из Киева в Стамбул, а через час вылетели в Дубай. После этого самолет исчез из системы отслеживания. 

Многие связывают побег Порошенко и его семьи с уголовными делами, однако экс-президент утверждает, что готов ответить по закону и ни от кого не скрывается, пишет газета "Известия". "Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать", - подчеркнул Порошенко, отметив, что его противник – не нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а российский лидер Владимир Путин.

"Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину", - добавил Порошенко.

в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины открыты 11 уголовных дел против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Экс-президента подозревают в госизмене, коррупции, легализации преступных доходов, незаконном приобретении телеканала "Прямой", узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

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