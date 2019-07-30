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Новые "ГАЗели" смогут ездить без водителей

14:37
  • вторник
  • 30 июля 2019

Будущее наступило

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) начал разработку автомобиля "ГАЗель" с полностью автономным управлением.  
Мужчина на самокате нелепо попал под автобус

"Беспилотные "ГАЗели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", - цитируют "Известия" представителя ГАЗа. 

Кроме того, работники завода создают автомобили с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Эти системы повысят безопасность вождения и сделают поездку на авто максимально комфортной.  

Ранее сотрудники Ульяновского автомобильного завода продемонстрировали автомобиль "Патриот" с автоматической коробкой передач. "Это не сон", - заявил представитель предприятия. 

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