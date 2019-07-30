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"Десятки умерших": россиян предупредили о смертельной опасности турецкой Антальи

15:54
  • вторник
  • 30 июля 2019

В этом году ожидается рекордный поток отдыхающих из нашей страны

Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза предупредил об опасностях, которые несет в себе пляжный отдых.
Россияне разочаровались в бюджетном отдыхе в Турции

В этом году ожидается рекорд посещаемости Турции – более шести миллионов россиян. Однако в связи с этим растет число несчастных случаев. За последний год погибли несколько десятков россиян.

Все случаи смерти так или иначе происходят из-за того, что россияне не соблюдают рекомендации врачей в отпуске, злоупотребляют алкоголем и ведут себя беспечно в воде и во время экскурсий, пишет "Газета.Ru".

Также часто россияне становятся жертвами ДТП, поскольку в Турции не всегда соблюдаются правила дорожного движения.

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