"Десятки умерших": россиян предупредили о смертельной опасности турецкой Антальи

В этом году ожидается рекордный поток отдыхающих из нашей страны

Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза предупредил об опасностях, которые несет в себе пляжный отдых.

В этом году ожидается рекорд посещаемости Турции – более шести миллионов россиян. Однако в связи с этим растет число несчастных случаев. За последний год погибли несколько десятков россиян.

Все случаи смерти так или иначе происходят из-за того, что россияне не соблюдают рекомендации врачей в отпуске, злоупотребляют алкоголем и ведут себя беспечно в воде и во время экскурсий, пишет "Газета.Ru".

Также часто россияне становятся жертвами ДТП, поскольку в Турции не всегда соблюдаются правила дорожного движения.