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Заявители отказались проводить митинг 3 августа на проспекте Сахарова

15:03
  • вторник
  • 30 июля 2019

Ранее в Москве уже прошли акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Граждане, подавшие заявку на проведение 3 августа митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказались от предложенной правительством столицы площадки на проспекте академика Сахарова.

"30 июля состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова", - сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности города Москвы Василий Олейник.

Инициаторы митинга предупреждены, что в соответствии с действующим законодательством они не могут проводить данное мероприятие. "В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Олейник.

Ранее в Москве уже прошли акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг. 27 июля в столице состоялся несанкционированный митинг за допуск независимых кандидатов в депутаты МГД, которым было отказано в регистрации из-за превышения количества недействительных подписей.

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