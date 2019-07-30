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"Он что-то чувствовал": Безрукова о трагически погибшем сыне

15:35
  • вторник
  • 30 июля 2019

Андрей Ливанов умер четыре года назад

Актриса Ирина Безрукова рассказала, каким образом ее покойный сын Андрей избежал смертельной опасности в 2002 году. 
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Андрей - сын Ирины от актера Игоря Ливанова. Они состояли в браке с 1989 по 2000 год. Когда Андрею было 12 лет, он играл одну из ролей в мюзикле "Нор-Ост" в театральном центре на Дубровке. Незадолго до теракта мальчик попросил маму не заключать договор на новый сезон. 

"И вдруг сын мне сказал, что устал от своей роли. Он заявил, что игра в этом мюзикле ему больше не приносит радости. Он сам себя спас. А я услышала тогда своего ребенка и не стала препятствовать. При этом он очень любил ребят, которые играли в мюзикле, но, возможно, что-то чувствовал", - рассказала Безрукова в передаче "Судьба человека". 

По ее словам, Андрей с ранних лет стремился к финансовой самостоятельности. Он не хотел ни от кого зависеть, в том числе от второго мужа матери - актера Сергея Безрукова. Андрей редко видел знаменитого отчима, поскольку тот постоянно был на съемках, рассказала Безрукова. Напомним, Ирина и Сергей поженились в 2000 году, через 15 лет они расстались. 

Андрей Ливанов умер в марте 2015 года в возрасте 25 лет. Его тело нашли в квартире Безруковых. Точная причина смерти не сообщается. По одной версии, молодой человек упал и получил смертельную травму головы. Согласно другой версии, он скончался от острой сердечной недостаточности. Родные Андрея попросили не проводить вскрытия тела. 

Напомним, в результате теракта на Дубровке погибли 174 человека. 

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