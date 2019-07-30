Орнитолог призвал москвичей не выкидывать в окно стрижей

В этом году стрижи залетают в квартиры жителей столицы особенно часто

Москвичей попросили не выкидывать в окно стрижей, которые в этом году часто залетают в квартиры, передает ТВЦ.RU. Подробную инструкцию, как именно нужно поступать с птицами, озвучил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"В этом году чаще всего происходят случаи, когда стрижи залетают в квартиры. Конечно, стрижи сами по себе планеры. Но выбрасывать залетевшего в окно стрижа все же не стоит - у него могут быть проблемы с крылом. Лучше вынести его на улицу, подождать, пока он освоится, и подбросить - но невысоко, только чтобы он оторвался от ладони. Тогда он и сам сможет полететь. Молодые стрижата, которые пикируют на землю, не могут взлететь оттуда анатомически - их также нужно слегка подбросить. А если стриж все равно не взлетел, то нужно подобрать стрижа и обратиться к ветеринару, и лечить", - посоветовал Мишин.

Он отметил, что в этом году стрижи залетают в квартиры москвичей особенно часто. В 2019 году специалисты зафиксировали свыше 20 случаев с залетающими в окна стрижами.

"Может быть, из-за погоды в этом году часто открывают окна ради свежести. Молодые стрижи могут влететь в окно в азарте погони, или просто не заметив окна. И когда стрижи влетают, то выбраться из квартиры уже не могут", - пояснил орнитолог.

Мишин добавил, что стрижи в квартиры к москвичам будут залетать еще пару недель.

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