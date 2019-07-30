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На Украине задумались о ракетах, способных "достать" Москву

15:57
  • вторник
  • 30 июля 2019

Украинский генерал считает, что у Киева развязаны руки

Украине необходимы такие ракеты, которые смогут поражать стратегические цели в России, в частности, в Москве и Петербурге. Об этом заявил во вторник ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.
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По его словам, необязательно, чтобы они несли ядерный заряд, однако такая перспектива должна быть. "У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора", - сказал Богдан.

Генерал-лейтенант выразил уверенность, что Киев мог бы рассчитывать на помощь союзников и партнеров по проукраинской коалиции, передает "Обозреватель".

В апреле этого года бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко заявил, что Киеву нужны ракеты, которые могли бы доставать как минимум до Урала и покрывали бы всю территорию России. Эти ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина создала новая суперракету, которая якобы способна преодолеть тысячу километров.

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