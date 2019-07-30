"Ушел в отпуск": увольнение Кличко сорвалось

Градоначальнику разрешили еще немного повластвовать

Мэр Киева Виталий Кличко сохранит свой пост еще на неделю, поскольку премьер-министр Владимир Гройсман ушел в отпуск.

Пока он в отпуске правительство заседать не будет, хотя ранее сообщалось, что увольнение Кличко с поста мэра рассмотрят на ближайшем заседании, т.е. 31 июля, пишет издание "Вести Украина".

Ранее в администрации президента сообщили, что Кличко потерял контроль над Киевом и поэтому он должен подать в отставку. В свою очередь экс-боксер обвинил центральную власть в наступлении на местное самоуправление.